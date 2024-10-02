İsrail Saldırıları 10 Bin Çiftçiyi Yerinden Etti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları 10 Bin Çiftçiyi Yerinden Etti

Lübnan Tarım Bakanı, İsrail saldırıları nedeniyle 10 bin çiftçinin yerinden edildiğini açıkladı.

02.10.2024 18:47
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Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan, İsrail'in saldırıları nedeniyle 10 bin çiftçinin yerinden edildiğini, bunun da ülkenin üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Hasan, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, mevcut tarım üretimi stokunun iki ay yeteceğini ancak iki ay sonrasını da düşünmek zorunda olduklarını söyledi.

Lübnanlı Bakan, "Savaşta hiçbir yasayı ve değeri umursamayan bir düşmanla karşı karşıyayız. Durum olumlu ve iyi ancak 10 bine yakın çiftçinin saldırılar nedeniyle yerinden edilmesi gibi bir sorunumuz var. Bunlar, üretimi ve ihracatı etkileyebilir." dedi.

Geçen yıllarda tarımın sınır köylerinin ekonomik omurgasını oluşturduğunu kaydeden Hasan, Marcayun ve El-Vazzani ovalarının bu açıdan en ünlü bölgeler olduğunu, yerel pazarın ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun bu ovalardan karşılandığını söyledi.

-? ?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1328 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1328 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları 10 Bin Çiftçiyi Yerinden Etti - Son Dakika

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