İsrail Saldırıları: 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde yine yerinden edilenlerin çadırlarını, sivillerin evlerini ve yardım bekleyenleri hedef aldı.

İsrail'in Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesinde bir evi hedef aldığı saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail'in aynı mahallede başka bir evi daha hedef alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin güneyinde bir eve düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusuna ait araçlar, Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yer alan "Belahiye" bölgesinde bir evin çatısını top mermisiyle hedef aldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Gazze Vadisi çevresindeki dağıtım noktası yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan İsrail hava saldırısında, aralarında bir karı-koca ile 2 çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.