İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 4 Yaralı

14.05.2026 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Cibaliya beldesinde bir araya toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda Razı Fevzi Halave (25) yaşamını yitirdi.

İsrail ordusundan bir keskin nişancının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir kliğinin yakınlarında hedef aldığı Hasan Abid isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Abid'in naaşını almaya çalışan sivil savunma ekiplerini de İHA ile hedef aldı. Sivil savunma daha sonra Abid'in naaşına ulaşmayı başardı ve Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne nakletti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivilleri bombaladı.

Saldırıda biri ağır şekilde 3 çocuk yaralandı. Yaralılar tedavi için Nasır Tıp Merkezine nakledildi.

Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te uygulanmaya başlayan ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, Gazze'de bu süre İsrail'in saldırılarında 857 kişi öldürüldü, 2 bin 486 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 72 bin 744'e, yaralı sayısı da 172 bin 588'e yükseldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:00:40. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları: 2 Filistinli Öldü, 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.