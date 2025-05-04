İsrail Saldırıları: 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırıları: 26 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 12'si kadın 26 Filistinliyi öldürdü.

04.05.2025 17:42
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12'si kadın, 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını vurdu. Saldırıda 7'si kadın 10 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Mevasi'de bir apartman dairesini hedef aldığı bombardımanda, aynı aileden 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus kentindeki Emel Mahallesi'nde bir eve düzenlenen hava saldırısında 1 kadın öldürüldü, yaralananlar oldu.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Han Yunus'un doğusundaki Abasan Kebir beldesinin güneyinde yer alan Vadi Sabır bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda Filistinli 1 genç yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus ve Beyt Hanun'a daha önce düzenlediği saldırılarda yaralanan 3 kişi de yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un kuzeydoğusunda bulunan Karara'ya düzenlenen İsrail bombardımanında 6 Filistinli yaralandı.

Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalayan İsrail ordusu, 3'ü kadın 4 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardımanda Filistinli 1 kadın öldürüldü, 2 kişi de yaralandı.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki Tuffah Mahallesi'nde düzenlenen İHA saldırısında 1 Filistinli öldürüldü, eşi ise yaralandı.

Şeyh Rıdvan'da da depolar vuruldu, 2 Filistinli yaralandı.

Ayrıca Han Yunus'un Beyt beldesinde bir okulun çatısında İsrail bombardımanında öldürüldüğü anlaşılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail ordusu Gazze ve Refah kentlerinde evleri patlayıcılarla yıkmaya devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye ve Tuffah mahalleleri ile güneyindeki Refah kentinde evleri patlayıcılarla havaya uçurmayı sürdürüyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yoğun bombardıman düzenledi.

Tuffah Mahallesi'nde Filistinli sivillere ait evlere insansız hava araçlarından (İHA) doğrudan ateş açıldı.

İsrail ordusu, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak Şucaiyye ve Tuffah'ta onlarca evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde de binalar patlayıcılarla yıkıldı. İsrail ordusuna ait askeri helikopterlerden Refah'ın kuzeyine yoğun şekilde ateş açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları: 26 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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