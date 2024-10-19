İsrail Saldırıları: 4 Filistinli Yaralandı

Güncel

İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerindeki saldırılarında 4 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki bazı evlere baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin kampta açtığı ateşte yaralanan Filistinli bir genç hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Balata ve Asker Mülteci Kampları'nda, Filistinli direniş grupları ile İsrail ordusu arasında silahlı çatışmalar yaşandı.

İsrail buldozerleri Balata Kampı'ndaki bazı manav dükkanlarını yıktı.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Beyt Furik beldesine düzenlediği baskına karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı, çatışmada İsrail'in açtığı ateşte yaralanan 17 yaşındaki Filistinli bir gencin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Ramallah'ta ise İsrail askerleri, kentin kuzeybatısında bulunan Beyt Rima, Nebi Salih ve Kefer Ayn beldelerine baskın düzenleyerek havaya ateş açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 2 kişi yaralandı

WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gaspeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Celud köyüne saldırarak üç evi, bir tavuk çiftliğini ve çevresindeki tarım arazilerini ateşe verdi.

Köy Meclisi Başkanı Raid Hac Muhammed, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy halkından bazı kişileri bir süreliğine rehin aldıklarını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun baskınları devam ederken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Özellikle zeytin hasadı yapan çiftçiler yoğun şekilde saldırıların hedefi oluyor.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin yaşadığı tahmin ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 160'ı çocuk 757 Filistinli hayatını kaybetti.