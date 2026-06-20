İsrail Saldırıları 6 Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, biri kadın olmak üzere 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinde Safedi ailesine ait evi bombaladı.

Saldırı sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölgesinde düzenlediği saldırıda ise bir kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde de Filistinli bir kadına ateş açtı, Tagrid Zamlat isimli Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

Haberde İsrail'in bu sabah itibarıyla düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, biri kadın 6 Filistinlinin öldüğü, ayrıca İsrail ordusunun denizden Gazze Şeridi'nin güney bölgelerine ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 18, yaralı sayısı 173 bin 273 olarak açıklanmıştı.