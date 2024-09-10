Gazze'de Eğitim Mücadelesi: Öğrenciler Okullarda Sığınak Arıyor

Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle evlerinden okullara sığınmak zorunda kalan öğrenciler eğitimlerine devam etme mücadelesi veriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının 7 Ekim 2023'ten bu yana devam etmesi nedeniyle eğitimleri aksayan üniversite öğrencisi Filistinli Riham Ebulhayr, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir okulda tüm olumsuz şartlara rağmen eğitimine devam etmeye çalışıyor.

Filistin El-Ezher Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyan Ebulhayr, sığındığı okulun sınıflarından birinde kalabalığın ortasında dizüstü bilgisayarından üniversite derslerine katılıyor.

Filistin İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Gazze'de yaklaşık 80 bin 568 üniversite öğrencisi eğitim kurumlarına kayıt yaptıramazken, Gazze'deki az sayıda üniversite yakın zamanda sınırlı sayıda ders için uzaktan eğitime başladı.

Filistin Eğitim Bakanlığı'na göre yaklaşık 620 bin öğrenci, Gazze'deki okullarına gidemezken, bazılarının İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle akıbetlerinin "meçhul" olduğu belirtiliyor.

İsrail saldırılarının başından bu yana Filistinliler, okullar ve üniversiteler gibi eğitim kurumlarını kaçabilecekleri sığınaklar olarak kullanmaya başladı.

Onlarca okul ve eğitim kurumu, başta su ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle daha da kötüleşen koşullarda yaşayan binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

Filistinli öğrenciler, okulların yerinden edilmiş kişilerle dolu olması nedeniyle İsrail saldırıları bitse bile eğitim yılının ertelenmesinden endişe ediyor.

-"Okul ilk evimiz oldu"

AA muhabirine konuşan Ebulhayr, İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampındaki evlerini yıkmasının ardından ilk sığınaklarının okul olduğunu belirterek, "Bizim bir hayatımız, bir evimiz vardı ama 2024 yılı başlarında ordu evimizi yıktı. Bize okullarda okulun ikinci evimiz olduğu öğretilirdi. Ancak şimdi okul ilk evimiz oldu." dedi.

Evlerinin tamamen bombalanması sonucu üniversite kitaplarını ve önceki hayatına dair her şeyi kaybettiğini anlatan Ebulhayr, "Bugün üniversitede üçüncü yılımı bitirip dördüncü sınıfa başlamam gerekiyor ama savaş nedeniyle hala üçüncü sınıftayım." diye konuştu.

Sığınma merkezlerinde koşullar öğrencilere uygun değil

Sığınma merkezinde atmosferin ders çalışmaya uygun olmadığına işaret eden Ebulhayr, İsrail saldırılarının getirdiği gerilimin yanı sıra "sınıf"ta kendileriyle yaşayan çocukların ve kadınların gürültüsü arasında eğitim yolculuğuna devam etmeye çalıştığını söyledi.

Uzmanlık alanında yüksek notlar alabilmek için bu koşullara uyum sağlamaya çalışan Ebulhayr, "(İsrail'in )Cahil bırakma girişimlerine karşı mücadele etmek için eğitimi korumalı ve sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Uzaktan öğrenimini (çevrimiçi) tamamlamak için mevcut sınırlı olanaklara rağmen derslere katılımı sürdürmek için çeşitli yollar arayan Ebulhayr, şunları kaydetti:

"Zor bir süreçten geçiyoruz. Bir defasında sınava girdiğimde internet bağlantım olmadığı için kent değiştirmek ve sınavı tamamlamak için sokakta oturmak zorunda kaldım."

"Çocukları cehaletten korumak gerekiyor"

İsrail'in Gazze Şeridi'nde okulları ve üniversiteleri yıkıp, kalan eğitim kurumlarını da sığınma merkezlerine dönüştürerek Filistin halkını sürüklemek istediği cehaletten çocukları korumak gerektiğini söyleyen Ebulhayr, "Biz (öğrenciler) eğitim sürecini korumak ve eğitimimizi tamamlamak için mekan ayırmaksızın öğrenmeye devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

İsrail saldırılarının devam etmesi nedeniyle yeni neslin ilkokul birinci sınıfa başlayamadığına dikkati çeken Ebulhayr, çocuklara kaldıkları sığınma merkezinde daha önce öğrendikleri bilgileri unutmamaları için çaba sarf edildiğini söyledi.

Saldırılar nedeniyle nerede yaşayacakları ya da nereye gideceklerinin belli olmadığını ifade eden Ebulhayr, önceki hayatlarına dönmek için İsrail saldırılarının bir an önce durdurulmasını istedi.

-"Hayatları boşa gidiyor"

Filistinli Suheyr Ebulhayr, İsrail ordusunun evlerini yıkmasının ardından hayatlarının tamamen bir okuldan ibaret hale geldiğini söyledi.

Okulların sığınma merkezlerine dönüştürülmesinin öğrencileri etkilediğine dikkati çeken Ebulhayr, "Öğrenciler, okullarının barınma merkezlerine dönüştürülmesi, kendilerinin de bölgedeki (birkaç gün sonra eğitim-öğretime başlayacak) diğer çocuklar gibi yaşamlarını sürdürmekten mahrum bırakılmaları dolayısıyla üzüntü yaşıyor." dedi.

Savaş nedeniyle dersleri aksayan öğrencilerin durumundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Ebulhayr, "Öğrenim hayatlarında ilerlemiyorlar, hayatları boşa gidiyor." diye konuştu.

Okullara sığınan öğrencilerin eğitim haklarını kullanabilmeleri için "savaşın bir an önce sona ermesi" yönündeki umutlarını aktaran Ebulhayr, saldırıların bir an önce durması ve hayatlarının normale dönmesini istediğini vurguladı.

Gazze'de eğitimden mahrum 600 bin çocuk var

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 26 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den beri devam eden saldırılarında 122 okul ve üniversite tamamen, 334 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana bölgedeki 200 okulun kapatıldığını belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini de 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'de ağır travma geçiren, eğitimden mahrum ve yıkıntılar arasında yaşayan 600 bin çocuk var." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, "Bunların yarısı UNRWA okullarında eğitim görüyordu. Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar." uyarısında bulundu.