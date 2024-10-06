İsrail Saldırıları Beyrut'u Vurdu

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BEYRUT, 6 Ekim (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları Cumartesi gecesi Beyrut'un güney banliyölerine bir dizi şiddetli saldırı düzenledi.

Yerel televizyon kanalı Al-Jadeed'in haberine göre saldırılar Amrusiye, Şuveyfat, Haret Hıreyk ve Burc el-Beracine bölgelerini hedef aldı. Bu saldırılardan biri, bir yakıt istasyonu yakınındaki alanı hedef aldı ve büyük bir yangına neden oldu.

Televizyon görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Beyrut üzerinde uçmaya devam ettiği görüldü.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.