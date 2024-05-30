İsrail saldırıları nedeniyle 32 binden fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle 32 binden fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı

İsrail saldırıları nedeniyle 32 binden fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. UNRWA, Refah'taki duruma ilişkin açıklama yaparak, ailelerin güvenlik aradığını ancak Gazze Şeridi'nde sadece hasar ve yıkım olduğunu belirtti. Açıklamada, Filistinlilerin hayatlarının her gün risk altında olduğu vurgulandı.

30.05.2024 19:37
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Refah'taki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, "Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi'nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok." ifadesine yer verildi.

Göç etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin görüntüsüne de yer verilen açıklamada, Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, ateşkes çağrısı yapılarak, her şeylerini geride bırakmak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarının her gün risk altında olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

UNRWA'dan salı günü yapılan açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana 1 milyon Filistinlinin Refah'tan ayrılmak zorunda kaldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırıları nedeniyle 32 binden fazla Filistinli göç etmek zorunda kaldı - Son Dakika

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