İsrail Saldırıları Nedeniyle Batı Şeria'da İletişim ve İnternet Hizmetleri Kesildi

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İşgal altındaki Batı Şeria'da dünden bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cenin kentinde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın telekomünikasyon şirketlerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun altyapıda oluşturduğu büyük tahribat nedeniyle Cenin kentindeki iletişim şebekesini besleyen ana hatlar zarar gördü.

Sabit telefon hatlarının yanı sıra mobil operatörler ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte, teknik ekiplerin dünden beri zarar gören noktalara ulaşmaya çalışmasına rağmen sahadaki durum buna elverişli olmadığı için bir ilerleme kaydedilmedi.

Cenin'deki ambulans merkezi ve Kızılay ekipleriyle iletişim kesildi

Filistin Kızılayı da Cenin'deki ambulans merkezi ve ekipleriyle iletişiminin tamamen kesildiğini vurguladı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, "Hastanede yaşanan sinyal bozucu durum ve internet kesintisinden sonra bir şeylerin yaşanmasından endişe ediyoruz." dedi.

Bazı banka şubeleri hizmet veremiyor

Filistin Para Otoritesi ise İsrail ordusunun internet hatlarını tahrip etmesine bağlı olarak Cenin kentindeki bazı bankaların şubelerinde hizmet verilemediğini duyurdu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.