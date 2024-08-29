İsrail Saldırıları Nedeniyle Batı Şeria'da İletişim ve İnternet Hizmetleri Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Saldırıları Nedeniyle Batı Şeria'da İletişim ve İnternet Hizmetleri Kesildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cenin kentinde iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği bildirildi. İsrail ordusunun altyapıda oluşturduğu tahribat nedeniyle iletişim şebekesini besleyen ana hatlar zarar gördü. Ambulans merkezi ve Kızılay ekipleriyle iletişim kesildi, bazı banka şubeleri hizmet veremiyor.

29.08.2024 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da dünden bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cenin kentinde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın telekomünikasyon şirketlerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun altyapıda oluşturduğu büyük tahribat nedeniyle Cenin kentindeki iletişim şebekesini besleyen ana hatlar zarar gördü.

Sabit telefon hatlarının yanı sıra mobil operatörler ve internet hizmetlerinin kesintiye uğradığı kentte, teknik ekiplerin dünden beri zarar gören noktalara ulaşmaya çalışmasına rağmen sahadaki durum buna elverişli olmadığı için bir ilerleme kaydedilmedi.

Cenin'deki ambulans merkezi ve Kızılay ekipleriyle iletişim kesildi

Filistin Kızılayı da Cenin'deki ambulans merkezi ve ekipleriyle iletişiminin tamamen kesildiğini vurguladı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, "Hastanede yaşanan sinyal bozucu durum ve internet kesintisinden sonra bir şeylerin yaşanmasından endişe ediyoruz." dedi.

Bazı banka şubeleri hizmet veremiyor

Filistin Para Otoritesi ise İsrail ordusunun internet hatlarını tahrip etmesine bağlı olarak Cenin kentindeki bazı bankaların şubelerinde hizmet verilemediğini duyurdu.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da dün başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda şu ana kadar 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Kızılay, İsrail, Dünya, Banka, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Nedeniyle Batı Şeria'da İletişim ve İnternet Hizmetleri Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:55 Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait Kayıp Narin Güran olayında DNA bilmecesi! Ağabeyin kolundaki ısırık kime ait?
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
22:26 Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu Salih Özcan, Bundesliga’da kaldı Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu! Salih Özcan, Bundesliga'da kaldı
21:19 Galatasaray’da kriz Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti Galatasaray'da kriz! Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, resmen istifa etti
20:51 St Patrick’s Athletic’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’ne kaldı St Patrick's Athletic'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 14:04:00. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Nedeniyle Batı Şeria'da İletişim ve İnternet Hizmetleri Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement