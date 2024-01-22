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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastalara ulaşılamıyor - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki hastalara ulaşılamıyor

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi. Hastanenin çevresindeki durumun halen tehlikeli olduğu ifade edildi. İnternet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle Han Yunus'taki ekiplerin hayatından endişe ediliyor. Uluslararası camiaya, hastane ve Kızılaya ait merkezde görev yapan ekiplerin ve yerinden edilmiş Filistinlilerin korunması çağrısı yapıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze\'deki hastalara ulaşılamıyor
22.01.2024 - 23:45,
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İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına ait El-Emel Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı belirtildi.

Filistin Kızılaydan yapılan açıklamada, Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Kızılayın ilk yardım ekiplerinin, devam eden saldırılar nedeniyle hastanedeki hasta ve yaralılara ulaşamadığı, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki ekiplerin hayatından endişe edildiği kaydedildi.

Uluslararası camiaya, Emel Hastanesi ile Kızılaya ait merkezde görev yapan ekipler ile binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin korunması çağrısı yapıldı.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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