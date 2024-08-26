İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki su kuyularının yüzde 85'i çalışmıyor - Son Dakika
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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki su kuyularının yüzde 85'i çalışmıyor

İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki 18 su kuyusundan sadece 3'ünün çalıştığı belirtildi. İsrail saldırıları nedeniyle Deyr el-Belah'taki 18 su kuyusundan 15'nin çalışmadığı sadece 3 kuyudan su sağlanabildiği kaydedildi. Bu durumun Deyr el-Belah'ta yüzde 85'lik su açığı oluşmasına neden olduğu vurgulandı.

26.08.2024 17:18
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İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki 18 su kuyusundan sadece 3'ünün çalıştığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun saldırılarını artırması nedeniyle Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'taki su sıkıntısına ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Deyr el-Belah'taki 18 su kuyusundan 15'nin çalışmadığı sadece 3 kuyudan su sağlanabildiği kaydedildi.

Bu durumun Deyr el-Belah'ta yüzde 85'lik su açığı oluşmasına neden olduğu vurgulandı.

Ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, "Gazze'deki insanlar sadece hayatları için sürekli korku içinde değil, aynı zamanda en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyorlar." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, dün "güvenli olduğunu" iddia bölgenin içinde yer alan Deyr el-Belah'ın doğusundaki bölgelerin boşaltılmasını istemişti.

Bu kararın ardından Filistinliler, Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi ve çevresini boşaltmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki su kuyularının yüzde 85'i çalışmıyor - Son Dakika

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