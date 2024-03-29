İsrail'in saldırıları sonucu yüzü yanık 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in saldırıları sonucu yüzü yanık 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayat mücadelesi veriyor

İsrail\'in saldırıları sonucu yüzü yanık 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayat mücadelesi veriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, evleri bombalanan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzündeki derin yanıklarla acılar içinde hayat mücadelesi veriyor.

29.03.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde, evleri bombalanan 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Seca Cuneyd, yüzündeki derin yanıklarla acılar içinde hayat mücadelesi veriyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan evlerine saldırısı sonucu küçük kızın yüzünde derin yanıklar oluştu.

İsrail'in kullandığı yasaklı silahlarla saldırıya maruz kalan, yüzünde ve vücudunda derin yanık oluşan Filistinli kız çocuğu, tedavi gördüğü Şifa Hastanesinin de İsrail askerlerince baskına uğraması üzerine babası tarafından Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

Kızına tedavi imkanı ve gıda bulmakta güçlük çeken baba, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinden Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine Seca'yı yaya olarak 8 saat taşımak zorunda kaldı.

Babası, oyuncak bebekle Seca'yı biraz da olsa gülümsetmeye çalışıyor

Saldırı öncesinde çocukluğunun güzelliği ve masumiyetiyle hayata gülümseyen Seca, saldırı sonrasında çocukluğunu elinden alan ve ömür boyu etkisini taşıyacağı derin yaralarla mücadele ediyor.

Baba Bilal Cuneyd, kızına aldığı kırmızı elbiseli bir bebekle, onu bir nebze acılarından uzaklaştırarak, biraz da olsa gülümsetmeye çalışıyor.

Kızının saldırının fiziki ve psikolojik etkilerine rağmen hayata tutunmasını isteyen acılı baba, İsrail'in yasaklı fosfor bombasıyla yaralanan küçük Seca'nın bir daha eskisi gibi gülemeyeceğini ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'de aylardır devam eden saldırıları ve tedavisinin zorluklarına rağmen Cuneyd, 4 yaşındaki kızının acı ve ızdırap döngüsünden kurtularak hayata tutunması için var gücüyle çabalıyor.

İsrail'in baskınlarının gölgesinde hastane bulma mücadelesi

Baba Cuneyd, AA muhabirine İsrail'in saldırısının ardından hastane hastane gezmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Filistinli baba, "İsrail saldırıları yüzünden evimizde yangın çıktı. Çocuğum yatağında uyurken alevlerin başına gelmesi sonucu yüzü tamamen yandı." dedi.

Cuneyd, "Kızım önce kuzeydeki Kemal Advan Hastanesinde tedavi altına alındı. Ancak orada tedavi imkanlarının eksikliği nedeniyle Şifa Hastanesine götürmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Kızını 8 saat yaya olarak taşıdı

Şifa Hastanesinin İsrail güçlerinin kuşatması ve saldırısına maruz kaldığını aktaran Cuneyd, üç gün boyunca tedavi göremeyen Seca'yı bu kez de Gazze'nin güneyine götürmek zorunda kaldığını belirtti.

Cuneyd, kızı Seca'yı güneydeki Deyr el-Belah şehrinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesine yaya olarak 8 saat boyunca taşımaya mecbur kaldığını ifade etti.

Filistinli baba, savaşın sona ermesi, Gazze'deki tıbbi imkansızlıklar nedeniyle tedavi olamayan çocuğuna yurt dışında tedavi imkanı sağlanması temennisini dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya ofisinin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de acil tedaviye ihtiyaç duyan ve ağır durumda 11 bin Filistinli var.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana sivil yaşam alanlarına 70 bin tondan fazla bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer alıyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in saldırıları sonucu yüzü yanık 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, otel ve turizm sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi
    13:37 Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, otel ve turizm sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi

    Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Bodrum ilçesinde otel ve turizm sektörü çalışanlarıyla bir araya geldi. Ayaydın, sezon öncesi son hazırlıkları yapan otel çalışanlarıyla buluşarak, göreve gelmesi halinde Muğla ve ilçelerindeki altyapı sorununu hızlı şekilde düzeltmek için çalışacağını belirtti. Ayaydın, Muğla'da yapacakları projeler arasında hafif raylı sistem ve ev kadınlarının ürünlerini pazarlamalarını sağlayacak bir ofis açma gibi planlarının olduğunu ifade etti.

  • Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımı projesi kapsamında 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı
    13:36 Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımı projesi kapsamında 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı

    Osmaniye'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında, 340 çiftçiye 34 ton soya tohumu dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, soyanın toprağın dinlenmesini sağladığını ve hayvan yemi olarak kullanılabildiğini belirtti. Vali Erdinç Yılmaz ise Osmaniye'nin soya üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, çiftçilere desteklerin devam edeceğini söyledi.

  • Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçilerden biri daha toprağa verildi
    13:35 Trabzon'da göçükte hayatını kaybeden işçilerden biri daha toprağa verildi

    Trabzon'un Hayrat ilçesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerden Dinçer Uzunosmanoğlu'nun cenazesi Bahçecik Belde Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden diğer işçilerin cenazeleri ise dün defnedilmişti.

  • Nurdağı'nda depremzede köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor
    13:33 Nurdağı'nda depremzede köy evleri hak sahiplerine teslim ediliyor

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tamamlanan köy evlerinin depremzede hak sahiplerine teslimi sürüyor. Kırsal Naimler ve Mestihüyük mahallerinde inşaatı tamamlanan 11 köy evi oturuma hazır hale getirildi. Kaymakam İsmail Alsancak, Nurdağı Belediye Başkan Vekili Yakup Bahar, Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakan Şimşek ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun, bir araya geldiği hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

  • Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor
    13:32 Erzurum'da Baharın İlk Habercisi: Sıcaklıklar Yükseliyor

    Erzurum'da bahar mevsimi yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Meteoroloji raporlarına göre önümüzdeki hafta sıcaklıklar eksi derecelerden 25 dereceye kadar çıkacak. Erzurum çevresinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi de yaşanacak. Vatandaşlar ve yetkililer çığ tehlikesine karşı dikkatli olmalı.

  • İbrahim Keloğlan'ın Eros'u öldürme davasında karara itiraz edildi
    13:30 İbrahim Keloğlan'ın Eros'u öldürme davasında karara itiraz edildi

    Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazda, sanık hakkında verilen kararın bozulması ve sanığın tutuklanmasına yönelik karar verilmesi talep edildi.

  • Şanlıurfa'da Otomobil Çocuğa Çarptı
    13:29 Şanlıurfa'da Otomobil Çocuğa Çarptı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonucunda çocuk metrelerce sürüklendi ancak hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

  • Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin bahçesinde lahit bulundu
    13:29 Hatay'ın Defne ilçesinde bir evin bahçesinde lahit bulundu

    Hatay'ın Defne ilçesinde, Fevzi M'ye ait bir evin bahçesinde yapılan elektrik altyapısı çalışması sırasında lahit bulundu. Durum jandarmaya bildirildi ve lahit, Hatay Müze Müdürlüğüne incelenmek üzere götürüldü.

  • Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı
    13:28 Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı

    Elazığ'da bir kişi, bagaja sığmayan buzdolabını otomobilin arka koltuğunda ve kapı açık halde taşıdı. Trafik güvenliği tehlikeye atıldı.

  • Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası
    13:28 Kayseri'de Çevreye Rahatsızlık Verenlere 111 Bin 135 TL Para Cezası

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Eşref Bitlis Parkı ve çevresinde vatandaşlara rahatsızlık veren 33 kişiye 'Çevreye rahatsızlık vermekten' 32 bin 241 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 26 araca da toplam 78 bin 894 TL trafik cezası kesildi. Toplamda 111 bin 135 TL para cezası uygulandı.

  • CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi
    13:27 CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Meral Akşener'in sözlerini değerlendirdi

    CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini talihsiz ve nezaket sınırlarını zorlayan bir açıklama olarak değerlendirdi. Erkol, CHP'de tahakküm ve kölelik ilişkisi olmadığını vurguladı.


13:04 Yüzde 42’lik hisseyi de satın aldılar İstinye Park AVM’nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu Yüzde 42'lik hisseyi de satın aldılar! İstinye Park AVM'nin tek sahibi Orjin Gayrimenkul Grubu oldu
11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
13:31 Bursa’da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı Bursa'da villada patlama: Yangın çıktı, bahçıvan alevler içinde kendini sokağa attı
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
12:27 Kadir İnanır’ın durumu iyileşiyor Kadir İnanır'ın durumu iyileşiyor
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 13:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in saldırıları sonucu yüzü yanık 4 yaşındaki Filistinli kız çocuğu hayat mücadelesi veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement