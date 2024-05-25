İsrail Saldırıları Sonucu Yüzlerce Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika
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İsrail Saldırıları Sonucu Yüzlerce Filistinli Yerinden Edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımanı sonucunda Cibaliya bölgesi ve çevresinde yüzlerce Filistinli aile yerinden edildi. Kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinliler, barınacak güvenli bir yer bulmakta zorluk yaşıyor. Saldırılar nedeniyle evleri yerle bir olan Filistinliler, Gazze Şehri'nin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalıyor. İsrail'in saldırıları sonucunda evlerini kaybeden Filistinliler, okullarda ve çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

25.05.2024 23:35
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İsrail'in aralıksız süren bombardımanı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesi ve çevresinde yüzlerce Filistinli aileyi yerinden etti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı ve civar mahallelerdeki kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yüzlerce Filistinli, yerle bir olmuş evlerin arasından göç ediyor.

Cibaliya ve çevresinden yerinden edilen Filistinliler, kendilerini ve ailelerini barındıracak güvenli bir yer bulmakta zorluk yaşıyor.

Filistinliler yeterli barınacak yer olmadığı için Gazze Şehri'nin batısı ve doğusundaki bölgelere doğru ilerliyor.

Göçten göçe bir yaşam

Adını vermek istemeyen yerinden edilmiş bir Filistinli kadın AA'nın sorusu üzerine, "Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula yerleştirildik ve İsrail'in çevredeki okulları bombalaması ve yakması sonucu biz de orada kaldık. Kaçmak zorunda kaldık ve nereye gideceğimizi bilmiyoruz." dedi.

Filistinli kadın, kaldıkları okulda yangın çıktığını ve okulda yanan kadınların çığlıklarını duyduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle Filistinliler defalarca yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Filistinliler okullarda ve çadırlarda yaşıyor

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin açıkladığı bilgilere göre, iki milyon Filistinli savaş sırasında evlerinden çıkarıldı.

İnsani açıdan zor bir durumda olan Filistinli aileler kiliselerin yanı sıra okullarda, çadırlarda, kültür merkezlerinde yaşıyor.

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve civar bölgelerde kara saldırıları başlattı. İsrail ordusunun, 15 Mayıs'ta güçlü direnişle karşı karşıya kalmasının ardından bu kara operasyonunun genişletildiği duyuruldu.

Pek çok sivilin evinin yıkılmasına ve yakılmasına da yol açan bu saldırılar sonucunda her gün Filistinli siviller hayatını kaybederken, bazıları da hayatlarını kurtarmak için zorla göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucu Yüzlerce Filistinli Yerinden Edildi - Son Dakika

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