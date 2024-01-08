 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Saldırıları Sonucunda 1,9 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Saldırıları Sonucunda 1,9 Milyon Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi. UNRWA, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İsrail Saldırıları Sonucunda 1,9 Milyon Kişi Yerinden Edildi
08.01.2024 - 12:31,
Abone Ol

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

UNRWA, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten 6 Ocak 2024'e kadar geçen sürede, Gazze'de bazıları birden fazla kez olmak üzere toplam nüfusun yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon insanın yerinden edildiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki 155 UNRWA tesisinde yerinden edilmiş yaklaşık 1,4 milyon kişinin barındığı aktarılan açıklamada, geri kalan yaklaşık 500 bin kişinin de bu tesislerin yakın çevresinde bulunduğu ve toplam yerinden edilmiş 1,88 milyon kişinin UNRWA'dan yardım aldığı ifade edildi.

Açıklamada, çatışmaların başından bu yana 146 BM çalışanının öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail saldırılarının başlamasından bu yana UNRWA tesislerine 63'ü doğrudan olmak üzere 220 saldırının rapor edildiği kaydedilen açıklamada, UNRWA'ya ait 22 sağlık merkezinden sadece 5'nin halen faaliyette olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 334 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırıları Sonucunda 1,9 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika


12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00
Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler

Son Dakika
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
10:50 Bahçeli, Murat Kurum'u arayıp tebrik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:10:00. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Saldırıları Sonucunda 1,9 Milyon Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement