İsrail Saldırıları Sonucunda Filistin Ekonomisi Yüzde 35 Daraldı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırları 9. ayına girerken, 2024 yılının ilk çeyreğinde Filistin ekonomisi yıllık bazda yüzde 35 daraldı.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yayılanan açıklamada, "Gazze Şeridi'nin ekonomik sistemi tamamen çöktü." bilgisine yer verildi.

"Gazze Şeridi ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 86 küçülürken, Batı Şeria ekonomisinde yüzde 25'lik daralma yaşandı." ifadelerine yer verilen açıklamada, tüm ekonomik faaliyetlerin katma değerinde keskin bir düşüş kaydedildiği aktarıldı.

Açıklamada, aynı çeyrekte, Filistin'de madencilik, imalat, su ve elektrik faaliyetlerinde yüzde 63'lük düşüş yaşandığı belirtilerek, inşaat faaliyeti de yüzde 51, tarım, ormancılık ve balıkçılık faaliyeti yüzde 33, toptan ve perakende ticaret faaliyeti ise yüzde 36 daraldığı kaydedildi.

"2024 yılının ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla değeri Batı Şeria'da 2 milyar 474 milyar ABD doları, Gazze Şeridi'nde ise 92 milyon ABD doları olarak gerçekleşti." bilgisine yer verilen açıklamada, 2024 yılının ilk çeyreğinde Filistin ekonomisinin yıllık bazda yüzde 35 daraldığı paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.