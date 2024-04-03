İsrail Saldırıları Sonucunda Gazze'de 176 UNRWA Çalışanı Hayatını Kaybetti

Kozan'da Buğday Hasadı Öncesi Biçerdöverler Hazırlanıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadı öncesi biçerdöverlerin bakımı ve hazırlıkları başladı. Biçerdöver sahipleri, detaylı bir bakım yaparak hasat için hazır hale getiriyor. Biçerdöverin doğru bakımının önemine dikkat çeken bir çiftçi, bilyelerin ve yangın tüpünün en önemli parçalar olduğunu belirtti. Ayrıca, biçerdöverlerin her gün kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.