İsrail\'in saldırıları devam ediyor: Gazze\'deki 9 yaşındaki kız çocuğu barış istiyor

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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 9 yaşındaki Filistinli kız çocuğu, savaşın bir an önce bitmesini ve dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşamak istediklerini söyledi.

İsrail ordusunun yaklaşık 7 aydır bombalamaya devam ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusunun düzenlediği yoğun saldırılar sonucu yerlerinden edilen aileler, kurdukları çadırlarda en temel yaşam gereksinimlerinden yoksun.

"İsrail güzel anılarla ve oyuncak bebeklerle dolu evimizi yerle bir etti"

Gidecek yerleri olmayan Filistinli 9 yaşındaki Luci ve ailesi de Gazze'nin orta kesimlerinde kurdukları derme çatma çadırda yaşama tutunmaya çalışıyor.

Akrabalarını ve arkadaşlarını İsrail saldırılarında kaybetmenin şokunu atlatamayan küçük kız, bomba sesleri altında yaşamaktan ve ailesini kaybetmekten korktuğunu ifade ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki çocuklarda "yıkıcı düzeylerde" stres de dahil psikolojik hasarların oluştuğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

Filistinli küçük kız, AA muhabirine savaş uçaklarının seslerinden uzak güven içinde yaşamak istediğini ifade etti.

Luci, "Neden biz dünyadaki diğer çocuklar gibi barış ve güven içinde yaşayamıyoruz. Gazze'deki çocukların barış içinde ve onurlu yaşama hakkı yok mu?" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir gün çadırda yaşayacağının hiç aklına gelmediğini ifade eden Luci, "İsrail, güzel anılarla ve oyuncak bebeklerle dolu evimizi yerle bir etti. Arkadaşlarım, akrabalarım şehit oldu. Saldırılar nedeniyle oyuncaklarımı, anılarımı geride bırakıp başka bir yere sığındık. Savaşın bitmesini istiyorum." dedi.

Ölmek istemiyorum

Filistinli kız, Gazze kentinde anılarını ve oyuncaklarını arkasında bırakarak güvenli bir yer arayışıyla Gazze'nin orta kesimlerine doğru göç ettiklerini anlattı.

Sürekli süren bombardıman nedeniyle korktuğunu aktaran Luci, şunları söyledi:

"Savaştan çok korkuyorum. Saldırılarda arkadaşlarım şehit oldu. Teyzemin kızı şehit oldu. Teyzelerim, büyükannem ve amcalarım şehit oldu. Ölmek istemiyorum. Kendimi ve ailemi korumak istiyorum. Burada güvenli hiç yer yok. Buradan uzaklaşmak, ölüm, yıkım ve kan görüntülerinin olmadığı bir yere gitmek istiyorum."

Fuci, saldırıların bir an önce son bulmasını ve normal hayatına dönmek istediğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 683 Filistinli öldürüldü, 78 bin 18 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 496 Filistinli hayatını kaybetti.