İsrail Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 13 Filistinli ölü, çok sayıda yaralı var.

12.11.2024 17:46
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyindeki es-Sabra kentinde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 Filistinli öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesini hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde İsrail ordusuna ait topçu birlikleri Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısını bombaladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 665 Filistinli öldü, 103 bin 76 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 13 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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