İsrail Saldırılarında 16 Filistinli Öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda 2 evi bombaladı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunu da hedef aldı. Saldırılar sonucu 5 kişi öldü.
Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki El-Fahura semtinde onlarca binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu aktardı.
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