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İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldiği bildirildi. Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılarda ölen gazetecilerin nerede ve nasıl öldürüldüklerine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti
11.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
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İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldi bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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