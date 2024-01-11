İsrail Saldırılarında 2 Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze'de 2 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 117'ye yükseldi bildirildi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 117'ye yükseldiği kaydedildi.
Gazetecilerin nerede ve ne şekilde öldürüldüklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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