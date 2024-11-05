İsrail Saldırılarında 29 Filistinli Öldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin pek çok noktasına gece boyu sürdürdüğü saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, 396 gündür sürdürdüğü saldırılarda Beyt Lahiya, Deyr el-Belah, ez-Zevayide ve Han Yunus'ta yerinden edilenlerin evleri ile çadırlarını hedef aldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bir eve düzenlenen saldırıda 20 Filistinli yaşamını yitirdi.

Orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bir çadıra düzenlenen saldırıda 2, Ez-Zevayide bölgesinde de 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinde ise düzenlenen saldırıda 3 Filistinli öldü.