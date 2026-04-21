İsrail Saldırılarında 29 Kişi Hayatını Kaybetti
İsrail Saldırılarında 29 Kişi Hayatını Kaybetti

21.04.2026 20:53
Lübnan'da İsrail saldırılarında ölen 29 kişi için cenaze töreni düzenlendi, ailelerine teslim edildi.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 29 kişi için cenaze töreni düzenlendi.

Nebatiye'nin Kef Sir beldesindeki törene onlarca kişi katıldı.

İsrail saldırılarında veya ordusuyla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden ve çoğu Hizbullah mensubu 29 kişi için düzenlenen törende, cenazeler daha sonra ailelerine teslim edildi.

Hizbullah bayrakları ve ölenlerin posterlerinin taşındığı törenin ardından cenazeler, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.

Söz konusu kişilerin, 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük ateşkes öncesinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

