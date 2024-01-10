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İsrail ordusu Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü, basın mensuplarının sayısı 115'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdü, basın mensuplarının sayısı 115'e yükseldi

İsrail ordusu, Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 115'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ahmed Bedir, Şerif Ukaşe ve Hibe el-Abadile'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü katliamda, ölen gazetecilerin sayısının 115'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu Gazze\'de 3 gazeteciyi daha öldürdü, basın mensuplarının sayısı 115\'e yükseldi
10.01.2024 - 18:39,  Güncelleme: 18:41
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İsrail ordusunun, Gazze'de 3 gazeteciyi daha öldürdüğü ve 7 Ekim'de başlayan saldırılarında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 115'e yükseldi bildirildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Ahmed Bedir, Şerif Ukaşe ve kadın gazeteci Hibe el-Abadile'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamda, ölen gazetecilerin sayısının 115'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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