İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti

26.06.2025 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 45 Filistinli, yardım bekleyenler de dahil olmak üzere yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında yardım bekleyenlerin ve çocukların da bulunduğu 45 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kenti ve kuzeyindeki saldırılarında 27, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılarında 4, güneyindeki saldırılarında 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, Gazze'deki Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

Kuzeydeki Cibaliya Beled'de sivillerin hedef alındığı iki hava saldırısında 9 Filistinli öldü.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilerin toplu halde bulunduğu alanı vurdu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu

Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Amr bin el-As Okulu İsrail savaş uçaklarınca vuruldu.

Saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınında Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım almak için bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail topçusu Gazze Şeridi'nin orta kesimini vurdu

İsrail topçu birliklerinin Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'ya düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda da 2 Filistinli yaralandı.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus ve diğer bölgeler hedef alındı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları vurdu, 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail İHA'larından Han Yunus'un batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresine ateş açıldı, 1 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ayrıca Han Yunus kentinin Makabir bölgesi yakınlarında İHA ile düzenlediği saldırıda 1 Filistinliyi öldürdü.

Han Yunus ile Refah arasındaki bölgede yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Han Yunus'un orta kesimindeki Amara Casir yakınlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nin güney bölgesinde bir saldırıda ise 4 Filistinli öldü.

Ayrıca İsrail ordusuna ait hücumbotlardan da Han Yunus kıyısına yoğun ateş açıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:29:12. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 45 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.