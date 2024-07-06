İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı tarihten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi. Son 12 saatte gerçekleşen saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, Edib Sukkar, Rezak Ebu Şekyan, Emced Cehcuh ve eşi Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze'de İsrail ordusunun saldırıları sonucu öldürülen gazetecilerin sayısı 158'e yükseldi.

06.07.2024 12:11
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri kadın, 5 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 12 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Deep Shot Medya Prodüksiyon Şirketi Direktörü Sadi Mudevvih, şirkette görev yapan gazeteci Edib Sukkar, Filistin Medya Ajansı'ndani Rezak Ebu Şekyan ile Emced Cehcuh ve eşi Gazze İslam Üniversitesinde radyo programcısı Vefa Ebu Daban'ın yaşamını yetirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 158'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda gazeteci Emced Cehcuh'un evini bombalaması sounucu eşi Daban dahil aynı aileden 9 kişi öldürüldü.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Gazeteci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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