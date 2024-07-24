İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Nasır Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinde yaptığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 4 Filistinlinin naaşının hastaneye getirildiği aktarıldı.

Görgü tanıkları ise İsrail'in Han Yunus'un doğusundaki çeşitli bölgelere yönelik topçu bombardımanının hala devam ettiğini kaydetti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan Saydam ailesine ait bir evi bombalaması sonucu da Filistinli bir çocuk öldü.

Hayatını kaybeden Filistinli çocuğun naaşı Aksa Şehitleri Hastanesine götürüldü.

Gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.