İsrail Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesine bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesinde ise Quadcopter tipi drondan ateşlenen bomba çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar, Şeyh Rıdvan Kliniği'ne nakledildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nin güney kesimleri de İsrail güçlerince topçu atışlarıyla hedef alındı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın merkezinde yer alan Şabura Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi. Quadcopter tipi dronla düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.