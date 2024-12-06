İsrail Saldırılarında 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah ve Gazze kentlerine saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Hamza Camisi çevresinde toplanan Filistinlilere hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesine düzenlediği saldırıda ise 3 Filistinli öldü. Saldırıda 3 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.