İsrail Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail keşif uçağı, Refah kentinin doğusundaki Meşru Amer bölgesinde Filistinlilerin toplandığı alanı bombaladı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu söz konusu saldırıda ölen ve yaralananların hastaneye taşınmasına yardım eden Filistinlileri de vurdu. Han Yunus kentindeki Avrupa-Gazze Hastanesi yakınlarına düzenlenen bu saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Avrupa-Gazze Hastanesi yetkilileri, Refah ve Han Yunus'a düzenlenen saldırıların ardından hastaneye iki grup halinde 7 Filistinlinin naaşının getirildiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye 10 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında can kaybı 40 bini geçerken bölgedeki insanlık felaketi de gün geçtikçe derinleşiyor.