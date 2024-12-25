İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Tulkerim'deki saldırılarında 8 Filistinli öldü, 7 kişi yaralandı.

25.12.2024 00:16
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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına yönelik saldırılarındaki can kayıplarıyla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Tulkerim kenti ve mülteci kampına yönelik saldırılarında 5 kişinin öldüğü, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Tulkerim kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda da 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Tulkerim Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, bir Filistinli genci silahla vurarak öldürdüğünü aktardı.

Görgü tanıkları da insansız hava araçlarıyla ve takviye birliklerle kampı kuşatan İsrail güçlerinin binalara keskin nişancılar yerleştirdiğini anlattı.

Silahlı çatışmaların yaşandığını belirten tanıklar, İsrail ordusunun altyapıya zarar verdiğini ve bazı evleri yıktığını belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da İsrail'in Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılar sonucu 3 Filistinlinin şarapnellerle yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 832 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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