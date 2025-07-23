İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

23.07.2025 10:05
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İsrail ordusunun Gazze'deki hava saldırılarında 8 Filistinli, çocuklar da dahil olmak üzere hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 8 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Hava Mahallesinde eş-Şair ailesine ait evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda biri çocuk 7 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarılan haberde, ölenler arasında hamile bir kadının olduğu bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeybatısındaki Hamed Hastanesi yakınlarında bir ambulansı hedef aldığı, saldırıda ambulans çalışanlarının yaralandığı kaydedildi.

Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin eş-Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ait çadıra düzenlediği saldırıda bir kız çocuğu öldü, 11 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin hem orta kesimindeki hem de güneydeki birçok bölgeyi topçu atışları ve hava saldırılarıyla hedef aldı.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 268 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 470 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1026'ya, yaralıların sayısı da 6 bin 563'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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