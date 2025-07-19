İsrail Saldırılarında 89 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Saldırılarında 89 Filistinli Hayatını Kaybetti

19.07.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında 89 kişi öldü, 36'sı insani yardım bekleyen Filistinli.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda, 36'sı insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 89 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun gıda malzemesi alabilmek için sözde yardım dağıtım noktaları yakınında bekleyenlerin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerinde Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Güneydeki Refah kentinde, "ölüm tuzakları" olarak nitelendirilen ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" yakınında İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlilere yoğun şekilde ateş açması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara düzenlenen İsrail saldırısında 5 Filistinli yaşamını yitirdi, kentin farklı yerlerinin bombalanması sonucu 4 Filistinli öldü.

Han Yunus kentinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kenti

Kuzeydeki Cibaliya el-Beled'de toplanan Filistinli sivilleri hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin doğusunda İsrail ordusunun Et-Tabiin Okulu yakınındaki yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırları hedef alması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneydoğusunda bulunan Zeytun bölgesinde Filistinlilerin toplandığı iki noktaya düzenlenen İsrail saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirirken yaralananlar oldu, 1 kişi de kentin batısındaki saldırıda hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınlarında bulunan bir apartmanı hedef alan saldırısında çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evin çatısını ve kentin merkezindeki bir apartman dairesini hedef alan iki saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin güneybatısında fakülte çevresindeki 8. Cadde'de hayvanlar tarafından çekilen bir aracın hedef alındığı saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde sivillerin toplandığı alan hedef alındı, 5 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu ise 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

??İsrail askerlerinin, Gazze'de işgal ettiği Netzarim Koridoru yakınlarındaki yardım dağıtım merkezine gelen Filistinlilere ateş açması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Filistin, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 89 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde şok eden itiraf! 3 kişiye 100 bin lira teklif etmiş
Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar: 2 yaralı
Ankara’da yağış kabusu Sular bir aracı böyle sürükledi Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
CHP Kurultayı davasında ’mahkeme’ krizi Son sözü AYM söyleyecek CHP Kurultayı davasında 'mahkeme' krizi! Son sözü AYM söyleyecek
Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi Abdullah Gül, İngiltere Kralı III. Charles ile bir araya geldi
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
Düzce’de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı Düzce'de cinayet işleyen şüpheli tuvalette yakalandı
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı

20:35
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi’nden istifa etti
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti
18:50
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
18:10
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
17:05
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda’da yeniden konuşlanmaya başladı
Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
08:35
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
08:31
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
08:29
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
08:29
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
08:22
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
07:29
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası
Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 20:51:24. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında 89 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.