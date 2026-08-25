İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Yaralandı

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Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 9 Filistinli yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında biri çocuk olmak üzere 9 Filistinli yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Yerel ve sağlık kaynakları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik yapılan saldırı ve gözaltılar hakkında bilgi verdi.

Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Cenata bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin darp edildiği ve göz yaşartıcı gazdan etkilenerek yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, Kefr Akab bölgesindeki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait eğitim merkezine de baskın yapıldı.

Kalendiya Mülteci Kampı'nda, UNRWA'ya ait binaya yapılan saldırıda biri Filistinli çocuk olmak üzere 4 kişinin??????? İsrail askerlerinin ateşinde yaralandığı bildirildi.

Tulkerim'in Şuveyke bölgesine giren İsrail güçlerinin, bazı dükkanlara baskın düzenledikten sonra 2 genci gözaltına aldığı??????? aktarıldı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki evlere düzenlediği baskında da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında 9 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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