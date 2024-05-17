İsrail saldırılarında bir sağlık görevlisi hayatını kaybetti

Filistin Kızılayı, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Filistin Kızılayının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ekrem Mahmud Abdullah Mekki adlı acil sağlık personelinin Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrindeki Emel Hastanesinde çalıştığı belirtildi.
Mekki'nin İsrail ordusunun, kamptaki El-Cauni Okuluna dün akşam düzenlediği saldırı sonucu yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halil ed-Dekran, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde 138 kadın ve erkek hemşireyi öldürdüğünü, saldırılarda 500 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söylemişti.
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