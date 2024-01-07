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İsrail saldırılarında her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor - Son Dakika
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İsrail saldırılarında her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucunda her gün en az 10 çocuğun bacağını kaybettiği belirtildi. Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze'de üç aydır devam eden saldırılarda 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, çocukların ameliyatlarının anestezi olmadan gerçekleştirildiği ve sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı vurgulandı. Ayrıca, çocukların patlamalardan kaynaklı yaralanmalarda yetişkinlere göre daha fazla can kaybına uğrayabileceği ve psikolojik olarak da zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

İsrail saldırılarında her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor
07.01.2024 - 22:05,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün en az 10 çocuğun bacağını kaybettiği belirtildi.

İngiltere merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children'dan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çocukların İsrail saldırıları sebebiyle yaşadıkları felakete ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının üçüncü ayına girdiği Gazze'de, her gün 10 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), saldırıların başlamasından bu yana "Gazze'de 1000 çocuğun bir veya iki bacağını kaybettiğine" ilişkin raporuna işaret edildi. Açıklamada, çocuklara yapılan ameliyatların birçoğunun anestezi olmadan, sağlık personeli ve tıbbi malzeme yetersizliğine rağmen gerçekleştirildiği kaydedildi.

Çocukların, patlamadan kaynaklı yaralanmalarda yetişkinlere göre yedi kat daha fazla can kaybına uğrayabileceği belirtilen açıklamada, çocukların yetişkinlere göre psikolojik olarak da farklı şekillerde zarar görebileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Save the Children Filistin Direktörü Jason Lee'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Çocukların bu çatışmada yaşadıkları acılar akıl almaz ve hatta daha fazlası. Zira, bu yaşanalar gereksiz ve tamamen önlenebilir. Çocukların öldürülmesi ve sakat bırakılması, çocuklara yönelik büyük bir hak ihlali olarak görülmektedir ve failleri sorumlu tutulmalıdır."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 835 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında her gün en az 10 çocuk bacağını kaybediyor - Son Dakika
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