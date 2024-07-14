İsrail Saldırılarında Ölen 21 Filistinlinin Cesedine Ulaşıldı

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Sivil savunma ekipleri, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerinde İsrail ordusunun daha önce düzenlediği saldırılarda öldürülen 21 Filistinlinin cesedine ulaştı.

Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan Tel el-Hava Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda El-Ezher Üniversitesi çevresinde öldürülen 3 Filistinlinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yine Gazze kentindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde İsrail saldırılarında ölen ve çürümeye yüz tutan 10 Filistinlinin naaşına ulaşıldı. Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail güçlerince öldürülen 6 Filistinlinin naaşı da Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

Görgü tanıkları da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Cisr Vadi Gazze bölgesinde 2 Filistinlinin cesedine ulaşıldığını aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin enkaz altında veya yol kenarlarında bulunan cenazelere ulaşmakta güçlük çektiği belirtiliyor.

Refah'ta 5 Temmuz'da da bazıları çürümeye yüz tutmuş 14 Filistinlinin cesedine ulaşıldığı bildirilmişti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 584 Filistinli öldü, 88 bin 881 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 682 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 574 Filistinli hayatını kaybetti.