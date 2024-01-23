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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 490'a Yükseldi - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 490'a Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aylardır devam eden saldırılar sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a, yaralı sayısı ise 63 bin 354'e yükseldi. Son 24 saat içinde ise 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği ve 354 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırılar nedeniyle birçok kişi hala enkaz altında kalmış durumda ve kurtarma ekipleri bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşıyor. Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlatılan abluka sonucunda ölen Filistinlilerin sayısı artarak 25 bin 490'a, yaralı sayısı ise 63 bin 354'e ulaştı.

İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 490\'a Yükseldi
23.01.2024 - 12:33,
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 490'a, yaralı sayısı 63 bin 354'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 195 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 354 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 490'a, yaralı sayısının ise 63 bin 354'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 25 Bin 490'a Yükseldi - Son Dakika
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