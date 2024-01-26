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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 26 Bin 83'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 26 Bin 83'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar sonucunda ölenlerin sayısı 183 artarak 26 bin 83'e çıktı ve yaralı sayısı 64 bin 487 oldu. Enkaz altında kalan çok sayıda kişi olduğu ve kurtarma ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 26 Bin 83\'e Yükseldi
26.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:03
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail Saldırılarında Ölen Filistinlilerin Sayısı 26 Bin 83'e Yükseldi - Son Dakika
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