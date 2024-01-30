İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 26.637\'ye yükseldi

GAZZE, 30 Ocak (Xinhua) -- Gazze'de Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 26.637'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde 215 Filistinliyi öldürdüğü ve 300 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi. Ayrıca çatışmaların başlamasından bu yana yaralanan Filistinlilerin sayısının en az 65.387 olduğu belirtildi.

Bakanlık, çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğunu ancak ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin bu kişilere ulaşamadığını kaydetti.

Filistin Yönetimi tarafından yönetilen Sağlık Bakanlığı'na göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Pazartesi günü İsrail'in açtığı ateş sonucu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail güçlerinin baskın düzenleyerek Filistinlilerle çatışmaya girdiği Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınlarında bulunan Dura köyünde iki gencin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, Batı Şeria'nın iç kesimindeki Ramallah kenti yakınlarında yer alan Silvad kasabasına düzenlenen benzer bir baskında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca Beytüllahim ve Cenin kentlerinde iki Filistinlinin daha İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.