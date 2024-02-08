İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.708\'e yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 27.708'e yükseldiğini duyurdu. Bakanlık, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kıyı bölgesinde 67.147 Filistinlinin de yaralandığını belirtti. Son 24 saat içinde ise İsrail güçlerinin 123 Filistinliyi öldürdüğü ve 169 Filistinliyi yaraladığı bildirildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise İsrail'i askeri operasyonlarını Refah kentine genişletmemesi konusunda uyararak, bu tür hamlelerin savaş suçlarına yol açabileceğini vurguladı.

08.02.2024 12:31
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GAZZE, 8 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.708'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana kıyı bölgesinde 67.147 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde 123 Filistinliyi öldürdüğünü ve 169 Filistinliyi de yaraladığını belirterek, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında kalan başka ölü ve yaralılar da bulunduğunu vurguladı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Salı gecesinden bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik İsrail bombardımanlarında en az 12 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı ve bazı kişilerden halen haber alınamıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, askeri operasyonlarını Mısır sınırındaki Refah kentine doğru genişletmemesi konusunda İsrail'i uyararak, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgalini güneydeki yoğun nüfuslu Refah'ı da kapsayacak şekilde genişletmeye yönelik her türlü hamlesi, muhakkak önlenmesi gereken savaş suçlarına yol açabilir" dedi.

Kaynak: Xinhua

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Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.708'e yükseldi - Son Dakika


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