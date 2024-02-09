İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.947\'ye yükseldi

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GAZZE, 9 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.947'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl Ekim ayından bu yana kıyı bölgesinde devam eden İsrail saldırılarında 67.459 Filistinlinin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde 107 Filistinliyi öldürdüğünü ve 142 Filistinliyi yaraladığını belirterek, yoğun bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında kalan başka ölü ve yaralıların da bulunduğunu vurguladı.

Filistinli güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki er-Rimal, El Sabra, El Zeytun, Tel el-Heva ve Şeyh Aclin gibi çeşitli mahallelerde çok sayıda konutu hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Xinhua'ya konuşan kaynaklar, İsrail'in hava ve topçu bombardımanları ile drone saldırılarının söz konusu bölgelerde hareket eden her şeyi vurması nedeniyle ambulansların hedef alınan yerlere ulaşamadığını kaydetti.

Tıbbi kaynaklar, Gazze'nin en güneyinde yer alan Refah kentinde iki evi hedef alan bombalı saldırıda en az 8 Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.

Sağlık görevlileri, Gazze'nin güneyindeki en büyük kent olan Han Yunus'ta İsrail'in devam eden topçu bombardımanında birkaç gencin öldürüldüğünü, bir başka genç ile yaşlı bir adamın ise kentteki Nasır Hastanesi yakınlarında İsrail güçlerinin mermileriyle vurularak yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentinde bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürülürken, birkaç Filistinli de yaralandı.