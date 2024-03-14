İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.272'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.272'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında son 24 saat içinde 88 Filistinli öldü, 135 Filistinli yaralandı. Toplam ölü sayısı 31.272'ye, yaralı sayısı ise 73.024'e çıktı. Birleşmiş Milletler UNRWA Genel Komiseri, çocukların hayatını kaybetmesini kınadı ve bu savaşın çocuklara karşı bir savaş olduğunu belirtti.

14.03.2024 10:28  Güncelleme: 10:30
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GAZZE, 14 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 31.272'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 88 Filistinliyi öldürüp 135 Filistinliyi yaraladı. Böylece geçtiğimiz Ekim ayında başlayan İsrail saldırılarında toplam ölü sayısı 31.272'ye, yaralı sayısı ise 73.024'e çıktı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çatışmalar nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybetmesini kınadı.

Lazzarini, "Bu çok sarsıcı. Gazze'de sadece dört ay içinde öldürülen çocuk sayısı, dünya genelinde dört yıl boyunca tüm savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla. Bu savaş, çocuklara karşı bir savaş. Onların çocukluklarına ve geleceklerine karşı bir savaş" dedi.

Kaynak: Xinhua

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.272'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 31.272'ye yükseldi - Son Dakika
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