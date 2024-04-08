İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 33.175'e yükseldi

GAZZE, 8 Nisan (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde geçen yılın Ekim ayından bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 33.175'e, yaralı sayısı ise 75.886'ya yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 38 Filistinliyi öldürdü ve 71 Filistinliyi yaraladı.
Öte yandan, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan Xinhua'ya gönderilen basın açıklamasında, Cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 İsrail askerinin tanksavar ateşiyle öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, yıkılmış bir evin zemininden çıkan silahlı kişilerin binalar arasında hareket ederek İsrail askerlerine isabet alıp ateş açtığı, 3 askerin olay anında öldüğü, ağır yaralanan 1 askerin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Gazze'deki savaşta altıncı aya girilmesi nedeniyle İsrail ordusu tarafından yayımlanan verilere göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana toplamda 604 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bu kayıpların 256'sı Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda meydana gelirken, 41 asker de çatışmalar sırasındaki kazalarda öldü.
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