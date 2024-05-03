İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 34.622'ye yükseldi

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GAZZE, 3 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.622'ye yükseldi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin Cuma günü yaptığı basın açıklamasına göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 26 Filistinliyi öldürürken, 51 Filistinliyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı geçen Ekim ayından bu yana toplam ölü sayısı 34.622'ye, yaralı sayısı ise 77.867'ye ulaştı.

Açıklamaya göre, yoğun bombardımanın yanı sıra kurtarma ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralılar bulunuyor.