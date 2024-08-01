İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 39 Bin 480'e Yükseldi - Son Dakika
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İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 39 Bin 480'e Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 35 kişi artarak 39 bin 480'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 300 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği bombardımanda 35 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının da 91 bin 128'e çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

01.08.2024 11:21
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 35 kişi artarak 39 bin 480'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 300 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği bombardımanda 35 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği ve 55 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 480'e, yaralananların sayısının da 91 bin 128'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında ölenlerin çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu belirtilirken, saldırılar sonucu 10 bin Filistinlinin kayıp olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Saldırılarında Ölü Sayısı 39 Bin 480'e Yükseldi - Son Dakika

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