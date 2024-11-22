İsrail Saldırılarında Yeni Can Kaybı

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GAZZE, 22 Kasım (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 71 kişiyi öldürdü, 176 kişiyi de yaraladı. Böylece, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 44.056'ya, yaralı sayısı ise 104.268'e ulaştı.