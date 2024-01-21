İsrail saldırılarından etkilenen Gazzeli çocuklara örgü yardımı

İsrail'in saldırıları nedeniyle yerini terk etmek zorunda kalan Gazzeli çocukların teyzesi Şinaz Bekir, eski yün kazaklardan söktüğü ipleri kullanarak ördüğü örgülerle çocukları ısıtmaya çalışıyor.

Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evinden Refah'a sürülen Şinaz Bekir, ailesinin yıpranmış yün kazaklarını sökerek elde ettiği iplerle, canından çok sevdiği Gazzeli çocuklara bere, çorap ve eldiven örüyor.

Bekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kullanılmayan ve yıpranmış örgü kıyafetleri kullanarak iplik elde ettiğini daha sonra bunlarla torunları ve Gazzeli çocuklar için bere, çorap ve eldiven ördüğünü söyledi.

"Bazen eski kıyafetleri sökme işini çocuklara devrediyorum. Bununla onları savaş atmosferinden uzaklaştırıp ev becerisi öğretmeyi amaçlıyorum." diyen Bekir, çocukları sıcak tutmak için yünlü parçalar ördüğü kampta, kıyafet bulamayan ya da alacak parası olmayan yerinden edilmiş çocukların kendisine geldiğini belirtti.

Bekir, "Yün kancası üzerinde çalışmak en sevdiğim hobilerimden biri. Bugün bunu yerinden edilen çocuklara yün bere ve çorap yapmak için kullandım." diye konuştu.

Çocukları, kampta tahammül ettikleri acı ve zorlukları daha da artıran soğuklardan korumak için bu işe giriştiğini anlatan Bekir, bazen birçok çocuğunun bere ve eldiven için önünde sıra beklediğini dile getirdi.

"Saldırılardan önce mutlu bir hayatımız vardı"

Bekir, İsrail'in 7 Ekim sonrası düzenlediği saldırılar öncesinde Rıdvan Mahallesi'nde mutlu bir yaşam sürdüklerini aktararak, "Saldırıların başlamasıyla birlikte İsrail ordusu bölgeyi şiddetli şekilde bombalamaya başladı. Ardından evlerimizi tahliye etmemiz yönünde uyarıda bulunuldu." dedi.

Refah kentindeki kamplarda bulunan yerinden edilmiş Gazzeliler, yanlarına herhangi bir kıyafet ve yaşamsal malzeme alamadan bu bölgeye geldikleri için asgari yaşamsal ihtiyaçlardan da yoksun durumdalar.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 105 Filistinli öldürüldü, 62 bin 681 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 531 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.