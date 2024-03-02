İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü ve açlığın dayanılmaz hale geldiği Gazze'nin kuzeyinden kaçmak zorunda kalan 3 yetim kardeş korku ve tehlike dolu 8 saatin ardından güneye ulaşabildi.
Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 10 yaşındaki Halid Şahade, 8 ve 9 yaşlarındaki iki kardeşiyle yaşadığı 8 saatlik korku dolu güneye geçiş yolculuğunu AA muhabirine anlattı.
Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bir çadırın önünde zayıf düşmüş vücuduyla Şahade, aralıksız süren İsrail bombardımanı nedeniyle evlerinden ayrıldıklarını ve büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.
Yetim olduğunu dile getiren Şahade, annesiyle bir kardeşinin de İsrail saldırısında öldürülmesiyle kimsesiz kaldıklarını, bu nedenle güneye göç ettiklerini belirtti.
"Annem ve kardeşim gözlerimin önünde şehit oldu. İnsanlar bulundukları yerden ayrılırken, biz de kaçtık. Şimdi de buradayız işte." diyen minik Filistinli, İsrail saldırılarının yanı sıra açlığın da kendilerini güneye göç etmek zorunda bıraktığını kaydetti.
Şahade, yol boyunca karşılaştıkları tehlikeleri, "İsrail tankları bizi kuşatmıştı, yüzümüze ışık tutuyorlardı. Başımızın üstünden kurşun sıkıyorlardı." ifadeleriyle aktardı.
Merhametsiz bir dünya
Filistinli çocuk, İsrail ordusunun yaklaşık iki saat boyunca kendilerini güneşin altında tuttuğunu anlatarak, kaldırımda otururken dünyanın ne kadar merhametsiz olduğunu hissettiğini söyledi.
İsrail askerlerinin kameralarla çekim yaptığını, kadın ve çocukların bariyerlerden geçmelerini istediğini ancak erkekleri soruşturmak için alıkoyduklarını aktaran Şahade, iki saat boyunca onları beklediklerini ardından erkeklerin de serbest bırakılmasıyla zorlu yolculuğa tekrar devam ettiklerini kaydetti.
Üç kardeş, Gazze Şeridi'nin orta kesimine ulaştıklarında orada bekleyen yakınlarından biri, onları alıp Deyr el-Belah'ta bulunan yerinden edilenlerin bulunduğu bir kampa götürdü.
Son Dakika › Güncel › İsrail saldırılarından kaçan 3 yetim kardeşin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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