İsrail Saldırılarından Kalan Patlayıcı İnfilak Etti

Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırılarından kalan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ülkenin resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, güneydeki Nebatiye vilayeti kırsalında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılardan kalan bir mühimmatın infilak ettiği belirtildi.

Söz konusu olayda bir kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin yaralandığı bilgisinin yer aldığı haberde, ayrıca İsrail ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) Nebatiye'nin Şakra beldesinde bir hafif ticari aracı hedef aldığı, olayda roketin patlamadığı için şoförün kurtulduğu kaydedildi.

Haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı Cuyya beldesinde de İHA'yla bir iş makinesini birkaç roketle vurduğu aktarıldı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını hala sürdürüyor.